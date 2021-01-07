«مصر للطيران» أول أكاديمية مصرية تجتاز شهادة الأيزو لأنظمة السلامة

في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، على اتباع كل المعايير الدورية والالتزام بتجديد الاعتمادات الدولية، نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز تفتيش شركة SGS المانحة للشهادات الآيزو، صرح بذلك الطيار عبدالهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب؛ كما أكد الطيار وليد سليمان نائب رئيس الأكاديمية أن فريق العمل بالأكاديمية لم يدخر أي جهد في اتباع كل الإجراءات اللازمة لإنجاح التفتيش.

وأوضح الشقنقيري أن الأكاديمية حصلت على شهادة الأيزو 45001:2018 لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية دون وجود أية ملاحظات، وقد أبدى وفد الشركة رضاهم بالعملية التدريبية والإشادة بمجهودات الإدارة العامة للجودة برئاسة السيد المهندس حاتم عبدالحكيم وقسم السلامة والصحة المهنية برئاسة الأستاذ محمد شبيب وما تتمتع به الأكاديمية من منظومة تدريب عالية الجودة تضاهي المستويات العالمية. وبذلك تعد الأكاديمية هي أول أكاديمية تدريب تحصل على هذه الشهادة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأضاف الشقنقيري أنه تأتي هذة الشهادة تزامنا مع استلام أكاديمية مصر للطيران للتدريب لأحدث أجهزة الطيران التمثيلي من طراز الإيرباص A320neo بالإضافة إلى حصوله اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوربية EASA ليصبح جاهز لاستقبال تدريب الطيارين بشركات الطيران المختلفة التي تمتلك نفس الطراز، وهذا يؤكد على ريادة الأكاديمية بين المراكز العالمية المتخصصة في مجال التدريب ومواكبتها لأعلى المقاييس العالمية.