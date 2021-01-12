مدير برنامج الأغذية العالمي: صيانة 85 مدرسة مجتمعية في مطروح

استقبل محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، اليوم الثلاثاء، وفد برنامج الأغذية العالمي، برئاسة منجستات هايلي، مدير البرنامج في مصر، لمناقشة المشروعات التي يقوم بها البرنامج العالمي، في دعم قطاع التعليم بالمحافظة.

واستعرض "هايلي"، خلال اللقاء، بحضور نائب المحافظ، الدكتورة دينا عثمان، وعدد من قيادات المحافظة، جهود البرنامج في صيانة عدد 85 مدرسة، بواقع 203 فصول من مدارس التعليم المجتمعي، بمراكزمرسى مطروح والضبعة وبراني والنجيلة، وتطوير عدد 8 مدارس من التعليم المجتمعي، وتسليم عدد 1008 كروت ذكية أو مساعدات ووجبات غذائية لأولياء أمور وطلاب التعليم المجتمعي، وتدريب المعلمين، مؤكداً أن قطاع التعليم كان أهم القطاعات التنموية الهامة التي يهتم بها البرنامج في محافظة مطروح.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي إنه تم عقد دورات تدريبية وورش عمل، لتدريب وتأهيل عدد 24 من موظفى قطاع الزارعة، و750 سيدة من أمهات طلاب التعليم المجتمعي على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وعمل مشروعات صغيره على أرض الواقع.

ووجه محافظ مطروح الشكر على اهتمام برنامج الأغذية العالمي بمحافظة مطروح، والمساهمة في المشروعات التنموية، والمشاركة المجتمعية بأهدافها الإنسانية والتنموية للارتقاء بالمواطن، وتوفير حياة كريمة له، مع أهميتها الاقتصادية والاجتماعية لمواطني مطروح، خاصةً في أقصى التجمعات الصحراوية.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، عدداً من مطالب المحافظة، ودعوة برنامج الغذاء العالمي لاستكمالها، ومنها التوسع في دعم مدارس التعليم المجتمعي، التى كانت في النجيلة فقط، لتضم إليها مراكز براني والسلوم.

كما تضمن الاجتماع مناقشة التوسع في برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، لزيادة عدد السيدات المستفيدات من المشروع، ودعم الجمعيات الزراعية التي تهدف إلى التنمية الريفية، مما يساعد في توفير الفرص للمرأة والشباب والتمكين الاقتصادى لهم.

وتم كذلك استعراص مطلب الري، بالمساهمة في إقامة مزيد من خزانات تجميع مياه الأمطار، بسعة 1000 متر مكعب للخزان، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وغيرها، بالإضافة إلى دعم مركز آخر لعلاج الإدمان، ودعم برامج الأنشطة الاقتصادية والبرامج التوعوية التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي في مطروح.