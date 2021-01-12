ضبط 432 مواطنا مخالفا لارتداء الكمامة بالقليوبية

ضبطت أجهزة محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية حملاتها، اليوم الثلاثاء، 432 مواطنا مخالفا لإرتداء الكمامة وجرى توقيع الغرامة الفورية عليهم.

يأتي ذلك في إطار التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ الأحد الماضى تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة، حيث جرى تحرير 4587 محضرا للمخالفين على مدار 9 أيام حيث جري توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها على المخالفين وإحالة بعض المخالفين للنيابة لرفضهم تسديد الغرامة فوريا.

في وقت سابق، تمكنت حملة مكبرة بمناطق الرياح التوفيقى ووابور الثلج والحرس الوطني لرفع الاشغالات وتحرير المحاضر للمخالفين لتسيير الحركة المرورية للسيارات والمارة

تحرر خلال الحملة 20 محضر مخالفة مابين إشغال طريق وسرقة تيار كهربي وبروز وضبط مقهى بمنطقة شرق الاستاد بها 15 شيشة جري مصادرتها واتخاذ كافة الاجراءات القانوية حيال تلك المقهى

وفي ميدان سعد زغلول حيث تم إخلاء جميع الباعة بالميدان واخلاء الباعة من الطريق وتم تحرير محاضر مخالفة خ

قال اللواء عبد الحميد الهجان ان المحافظة اطلقت خطة لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم مشيرا إلى شن حملة على عدد من الكافيهات بمنطقة شارع الاستاد، حيث تحرر محاضر لأصحابها، لتعديهم على الطريق العام، والاستيلاء على الرصيف والتسبب في عرقلة الحركة المرورية.