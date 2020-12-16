نائب محافظ القليوبية تقود حملة لإزالة إشغالات بسوق قليوب

نفذت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم، حملة إزالة إشغالات مكبرة بالسوق، نطاق بحري السكة الحديد بمدينة قليوب، بناءً على شكاوى المواطنين من كثرة الإشغالات بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور مجدي نجاح، رئيس المدينة، والسيد عبدالعظيم أحمد سعيد، نائب رئيس المدينة، وقوات من الشرطة، ومدير الإشغالات.

يذكر أنه رفعت المضبوطات من خلال 3 سيارات، وأزيل 20 طنا قمامة وإشغالات من السوق، وتأتي الحملة في إطار القضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ووجهت نائب محافظ القليوبية، برش وتعقيم السوق، في إطار توجيهات الدولة لاتباع الاجراءات الاحترازية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

تأتي تلك الحملة فى إطار ضرورة تلبية شكاوى المواطنين والقضاء على العشوائيات، وتوفيرة حياة كريمة للمواطنين، فضلا عن توفير بيئة نظيفة وجميلة لهم.

كما نفذت إيمان ريان، في اطار تفعيل منظومة المتغيرات المكانية، حملة إزالة للمباني المخالفة التي رصدت من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمساحه العسكرية.

وأزيلت حالتين تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة 7 قراريط، بقرية كوم أشفين، التابعة للوحدة المحلية ببلقاس، بناء على رصد تقرير منظومة المتغيرات المكانية اليومي، الوارد من إدارة المساحة العسكرية.

كما رصد حالة متغير بكوم اشفين، مقام على مساحه 100 متر، بالإضافة إلى معاينة ورصد متغيرين آخرين، على مساحه 200 متر، وأزيلت المخالفة، بالإضافة إلى معاينة وإزالة منزل مقام على مساحه 300 متر، عبارة عن سور، ومصنع مخالف مقام على مساحه 4 قراريط.

جدير بالذكر أن منظومة المتغيرات المكانية في مصر الغرض منها اكتشاف المتغيرات المكانية في جميع محافظات مصر، ثم دراسة هذه المتغيرات، وتحديد نوع المتغير وحالته، من حيث القانونية (قانوني/ تعدي)، وأخيرا متابعة حالة التعديات.

وتهدف المنظومة إلى الحفاظ على نصيب الأجيال المقبلة من أملاك الدولة، من خلال رصد ومتابعة الأراضي، سواء كانت أملاك عامة أو خاصة، وقانونيتها، و رصد التعديات على الرقعة الزراعية، سواء بالبناء أو التبوير ومراقبتها.