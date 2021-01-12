بعد قرار عودة الطيران لقطر.. المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات السفر

أعلنت شركة مصر للطيران عن إعادة فتح المجال الجوي لدولة قطر بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عن فتح المجال الجوي، لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، وذلك بعد الإغلاق التام للخطوط المصرية القطرية لمدة 3 سنوات.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، المستندات التي يحتاجها المواطن للسفر للخارج، وفق الموقع الرسمي لشركة مصر للطيران، كالتالي:

1- جواز السفر

عند السفر إلى أي من الدول الخارجية، لا يمكن الاستغناء عن جواز السفر، والذي يعد بمثابة تحقيق الشخصية الخاصة بالمسافر، ويتم استخراج جواز السفر بالخطوات التالية:

الشروط المطلوبة لاستخراج جواز السفر

- يقوم المسافر بتقديم طلب استخراج جواز السفر لمصلحة الجوزازات التابع لها محل سكنه.

- يمكن للزوج أو الزوجة تقديم طلب استخراج جواز السفر بحلول كل منهما محل الآخر.

- يتم قبول الطلب من الآباء والأمهات والأخوات البالغين في حالة إذا كان صاحب جواز السفر قاصر.

- يمكن للوكيل العام الرسمي التقدم بالطلب بموجب عام أو قضائي أو خاص أو بأعمال المصلحة.

- تقديم أصول المستندات المطلوبة للموظف المختص لمقارنتها بالصور.

- لا يمكن إضافة الزوجة إلى جواز سفر الزوج، أو إضافة الأبناء على جوازات سفر الآباء ويتم استخراج جوازات خاصة بهم.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر المصري

- شهادات القيد الدراسي للطلبة والطالبات.

- بطاقة الرقم القومي لمن بلغت أعمارهم 16 عامًا، وإذا لم يتم صاحب الطلب هذا السن يتم تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي.

- مستند التجنيد.

- تقديم مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- 3 صور مقاس 4×6 حديثة بخلاف الصورة الموجودة على الاستمارة.

- شهادة المؤهل الدراسي.

- تقديم السجل التجاري بقيمة لا تقل عن 5 آلاف جنيه رأس مال للفرد.

2- التطعيمات والأدوية

- عند السفر من مصر إلى الخارج، يحصل المواطن على بعض التطعيمات والتحصينات ضد الأوبئة الموجودة في بعض الدول، وينصح في حالة السفر لبعض البلاد الحصول على تطعيم معين قبل السفر بوقت كاف، وللحصول على معلومات عن نوع التطعيم المطلوب خلال الرحلة، يجب أن يستشير المسافر الوكيل السياحي الخاص به، كما يجب اصطحاب الكمية الكافية من الأدوية التي يمكن أن يحتاجها المسافر خلال رحلته.

3- تذكرة السفر

تطبق مصر للطيران نظام التذاكر الإلكترونية، حيث يتم الاحتفاظ ببيانات الرحلة مخزنة في نظام الحجز الخاص بالشركة.

- يمنح الراكب صورة من بيان الحجز يتم استخدامها لإنهاء إجراءات السفر.

- في حالة الحجز وشراء التذكرة من خلال الموقع، يمكن طباعة بيان الحجز الخاص بالمسافر مباشرة من الحاسب وليس هناك أى احتياج لمراجعة مكاتب الشركة.

- من الضروري مراعاة صلاحية التذكرة والحجز واتفاقهما مع تاريخ السفر المحدد.

3- التأشيرات

-هناك العديد من الدول التي يتطلب السفر إليها الحصول على تأشيرة للدخول مسبقا، وفي بعض الأحيان يمكن الحصول على التأشيرة بمطار الوصول.