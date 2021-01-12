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لبنى عسل: مشهد البرلمان الجديد اليوم ديموقراطي رائع

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عمرو حسني
08:36 م | الثلاثاء 12 يناير 2021
لبنى عسل

لبنى عسل

قالت الإعلامية لبنى عسل إن أهم مشهد اليوم هو الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد 2021 التي بدأت برئاسة النائب فريدة الشوباشي باعتبارها الأكبر سنا والمشهد كان مشرفا.

وأضافت عسل خلال تقديمها برنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة اليوم الثلاثاء، أن مشهد اليوم كان ديمقراطيا رائعا مع وجود 13 حزبا وعدد كبير من سيدات مصر لدرجة أن البعض يسميه بالعصر الذهبي للسيدات وكذلك حضور مشرف للشباب.

وتابعت: وجود الشوباشي اليوم لإدارة الجلسة الافتتاحية هو شرف لكل امرأة مصرية فهي غيورة على الدولة المصرية ومقاتلة تسعى لدعم الدولة المصرية ومساندتها في نهضتها الحالية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي من أشد أعضاء التنظيمات الإرهابية وشرفتنا في لقاءات كثيرة.

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