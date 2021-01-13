8 شروط للالتحاق بالتدريب على 11 حرفة في منحة بنك تنمية المهارات

أطلقت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، المرحلة الثانية من التدريبات الحرفية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «ناس».

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من البروتوكول، في إطار التعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ممثلة لوزارة الشباب والرياضة، برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مع أكاديمية «ناس» في إطار تدريب الشباب الخريجين على اقتناء حرفة أومهنة تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم المتفاوتة.

منحة تدريبية من بنك تنمية المهارات

كما تتضمن المرحلة الثانية ، تقديم منحة تدريبية من بنك تنمية المهارات في المجالات التالية :

مجالات التدريب

1- دورة تكييف - مستوى أول

2- دورة تكييف - مستوى ثاني

3- دورة تبريد - مستوى أول

4- برنامج أساسيات التركيبات الكهربائية

5- برنامج التركيبات الكهربائية - مستوى أول

6- برنامج التركيبات الكهربائية - مستوى ثاني

7- برنامج أساسيات التركيبات الصحية

8- برنامج التركيبات الصحية - مستوى أول

9- برنامج التركيبات الصحية - مستوى ثاني

10-ميكانيكا سيارات

11-كهرباء سيارات

شروط الالتحاق للتدريب على النحو التالي:

- أعمار المتقدمين تتراوح بين 22 و45 سنة للمستويين الأول والثاني

- إجادة القراءة والكتابة

- اجتياز المقابلات الشخصية والفنية التي تتم من خلال بنك المهارات

- إنهاء الخدمة العسكرية

-على الشباب المتقدم إحضار مايفيد الموقف من التجنيد.

الأوراق والإثباتات المطلوبة

- صورة من البطاقة

- صورة من المؤهل

- صورة شخصية

- الموقف من التجنيد

ويستطيع الراغب في التدريب التقديم من خلال هذا الرابط التالي

https://docs.google.com//1FAIpQLSfmwMUayELk66/viewfor

كما سيتم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين في مقر بنك الطعام بالتجمع الخامس من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 1.30 ظهرا كل يوم أربعاء من كل أسبوع علي العنوان التالي:- (قطعة 44 بالتجمع الثالث بجوار مستشفى القاهرة الجديدة -مقر بنك الطعام)، كما سيكون الاستعلام وتأكيد موعد المقابلة من خلال الهاتف التالي: 0106971693.