أول صور للعروسين «محمد وخلود» لقيا مصرعهما بعد 3 أيام من زفافهما

حصلت «الوطن» على أول صور للعروسين «محمد وخلود»، اللذين لقيا مصرعهما صعقاً بالكهرباء، داخل شقة الزوجية، اليوم الثلاثاء، بعد 3 أيام من زفافهما، بقرية «عزبة راغب»، التابعة لمركز المحلة الكبرى، في محافظة الغربية.

استيقط أهالي القرية على واقع صدمة موت العروسين «محمد محمود سلامة»، وزوجته «خلود محمد واصل»، صعقاً بالكهرباء، داخل شقتهما بالقرية، حيث اكتشف الأهل الواقعة بعد العديد من محاولات الاتصال بهما، دون رد.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغات من الأهالي بمصرع عروسين صعقاً بالكهرباء.

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي، بمركزي سمنود والمحلة إلى مكان الحادث.

وأسفرت التحريات الأمنية، أنه تم اكتشاف الواقعة عندما حاولت أسرتا العروسين التواصل معهما، عن طريق الهاتف، لم يجيبا على محاولات الاتصال المتكررة، فقاموا بكسر باب الشقة وجدوهما جثتين هامدتين.

وعلى الفور، جرى نقل الجثتين إلى المستشفى العام، حيث تم التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف عليهما، وكلفت المباحث الجنائية بكشف ملابسات الواقعة.