بسبب السخان.. مصرع عروسين بعد 3 أيام من زفافهما بالمحلة

مأساة جديدة شهدتها "عزبة راغب"، التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حيث لقى عروسان مصرعهما، بعد ثلاثة أيام من زفافهما، صعقاً بالكهرباء أثناء استحمامهما داخل شقة الزوجية، في حادث أصاب أهالي القرية بحالة من الصدمة.

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء هانى مدحت، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغات من الأهالي بمصرع "محمد محمود سلامة"، وزوجته "خلود محمد واصل"، صعقاً بالكهرباء، داخل شقتهما بقرية "عزبة راغب"، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز المحلة، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي، بمركزي سمنود والمحلة إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية، التي أجراها النقيب محمد عيسوي، رئيس مباحث مركز المحلة، أنه تم اكتشاف الواقعة عندما حاولت أسرتا العروسين التواصل معهما، عن طريق الهاتف، لم يجيبا على محاولات الاتصال المتكررة، فقاموا بكسر باب الشقة وجدوهما جثتين هامدتين.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى العام، حيث تم التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف عليهما، وكلفت المباحث الجنائية بكشف ملابسات الواقعة.

وشيع العشرات من أسر وعائلات القرية جثماني العروسين عصر اليوم، مرتدين الماسكات والكمامات للحد من فيروس كورونا.