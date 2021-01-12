طارق الخولي يشيد بالجلسة الأولى لمجلس النواب: مشاهدها رائعة

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على مدار 150 سنة برلمان، يُعد مجلس النواب الحالي 2021 به عدد غير مسبوق من الشباب والمرأة، كما أن هذا التمثيل الكبير يُشكل نقلة نوعية كبيرة في دور الشباب والمرأة في المجتمع المصري والقدرة على إطلاع كلًا من ممثلي الشعب سواء من الشباب أو المراة أن يقدموا تجربة متميزة ومتفردة يستطيوا من خلالها أن يؤكدوا على قدرات وامكانيات كلًا من المرأة المصرية وإمكانيات الشباب.

البرلمان هو أكثر المؤسسات التي تعبر عن التنوع الديمقراطي

وأضاف «الخولي»، خلال حواره على شاشة » extra news»، أنه يعتقد أن هذه الفئات من المرأة والشباب ستمثل فئاتها بشكل جيد، وستسعى نحو تنفيذ تطلعات هذه الفئات في المجتمع، ومواجهة التحديات الخاصة بها، موضحًا أن الأجواء اليوم داخل مجلس النواب كانت من أروع المشاهد في تاريخ حياة الشعوب، حيث دائما البرلمان هو أكثر المؤسسات التي تُعبر عن التنوع الديمقراطي، والتمثيل الفئوي للمجتمع.

طارق الخولي يستعرض فوائد وجود تنوع فئوي داخل البرلمان

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هذا البرلمان بشكله ومضمونه يكون قادرًا على أن يكون الأكثر تنوعًا والأكثر قدرة على معالجة التحديات وقضايا المواطنين سواء كانت تلك القضايا سياسية أو أجتماعية أو أقتصادية، كما أن هناك تنوع فئوي وهذا يجعل المجلس لديه تركيز لمعرفة وإداك شامل لتحديات هذه الفئات والسعي بكل جهد من أجل معالجتها.

الخولي يوضح أهداف الشباب داخل مجلس النواب الجديد

وأوضح أن الشباب داخل المجلس سيكونوا متحمسين اكثر لمواجهة البطالة، والعمل على تعزيز مفهوم العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القضايا، فهذه القضايا تمس الشباب بشكل مباشر، ودائما الشباب يحملون على أعناقهم القضايا الخاصة بالفئة الخاصة بهم، وسيكون أولوياتهم قضايا الشباب، والسعي نحو معالجتها ومواجهة التحديات الخاصة بيهم.