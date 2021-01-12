عضو بـ«تنسيقية الشباب»: وضعت لنفسي 40 هدفا لتحقيقهم داخل البرلمان

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنوع بين أطياف مجلس النواب الجديد 2021 يصب في صالح القدرة نحو وجود دّفعة أكبر من ممثلي هذه الفئات داخل البرلمان لمعالجة قضاياهم بشكل كبير، واستخدام كافة الأدوات سواء التشريعية أو الرقابية وتعظيمها من أجل تدعيم تحقيق تطلعات المعالجة والتطلعات الخاصة بكل هذه القضايا.

وضعنا برنامج تدريبي متكامل للنواب الجدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

وأضاف «الخولي»، خلال لقائه على شاشة «extra news»، أنه كان يشرف هو وعدد من زملائه النواب الذين كانوا أعضاء في المجلس الماضي، من وضع برنامج تدريبي متكامل للزملاء من السادة النواب الجدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، والهدف من البرنامج هو أعطائهم كافة المعلومات والتفاصيل وكذلك نقل الخبرة التي تم اكتسابها على مدار الخمس سنوات الماضية.

العمل البرلماني جزء منه يعتمد على خبرات

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العمل البرلماني جزء منه يعتمد على خبرات، «بالتالي كان مهم أننا نكثف هذه الخبرات ووضعها بين أيدي زملائنا عشان يكون على نفس الصف معانا في الإنطلاقة، والنواب الجدد كانوا متفاعلين جدًا مع هذه البرامج، واستطعنا من خلاله أن نقدم ما نكمله من معلومات وخبرات لهم».

تعزيز دور الحياة الحزبية في تدعيم البيئة السياسية للدولة

وأشار إلى أنه من قبل أن يُرشح نفسه لمجلس النواب قد وضع لنفسه أربعين هدف، ما بين أهداف سياسية وأهداف اقتصادية وأهداف اجتماعية، «أسعى من خلال الأدوات التشريعية والرقابية أن أحقق هذه الأهداف، منها تعزيز دور الحياة الحزبية في تدعيم البيئة السياسية للدولة، والعمل على تطوير التشريعات بشكل عام لمكافحة الجريمة، وسنعمل على مواجهة التحديات الخاصة بالمجتمع المصري».