أخصائي فيروسات: فايزر يؤثر على طفرة واحدة فقط من 8 طفرات لكورونا

قال الدكتور إسلام حسين، أخصائي الفيروسات في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إن فيروس كورونا الذي ظهر في الصين حدث به بعض الطفرات، والشهر الماضي بدأ العالم في الانتباه نحو فيروس متحور تم رصده جنوب إنجلترا، وآخر في جنوب أفريقيا، واللذان يوجد بينهما بعض الاختلافات والتشابهات، وقلق العالم يتمثل في مدى تأثير اللقاحات لهذه الطفرات الجديدة المتحورة

وأضاف الدكتور إسلام حسين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن شركة فايزر أجرت اختبارات على واحدة من الطفرات التي حدثت في جنوب بريطانيا، ووجدت أن الأجسام المضادة تستطيع التغلب عليها، ولكن لا ننسى أن الفيروس المتحور في جنوب إنجلترا يحتوي على أكثر من طفرة، حيث يحتوي على 8 طفرات في البروتين الشوكي، منهم 3 يعتبروا ذوي أهمية مرتفعة، وبالتالي هذه النتيجة ضد طفرة واحدة ولاتزال هناك تجارب أخرى لفحص قدرة الأجسام المضادة على معادلة الطفرات الأخرى على حدى.

وأوضح أخصائي الفيروسات في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية أن الفيروس المتحور في جنوب أفريقيا يحتوي 8 أو 9 طفرات في البروتين الشوكي، وتوجد طفرة مهمة للغاية، وجدوا أنها قد يكون لها تأثير بسيط على قدرة الأجسام المضادة على أنها تعادل الفيروس، وما نستطيع استنتاجه من المعلومات المتاحة حتى الآن.

وتابع بأن فرصة فقدان اللقاحات فاعليتها بشكل تام ضعيفة، وهناك فرصة لأن يحدث على أسوأ الفروض، انخفاض في فاعلية اللقاح، ولكن فاعلية اللقاحات الموجودة مبهرة للغاية ووصلت لـ 95%، مثل فايزر وموديرنا، لافتا أنه لم تجرى اختبارات على لقاح استرازينكيا لمدى قدرته على صد الفيروسات المتحورة