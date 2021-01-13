نشوى الديب: سأعيد طرح قانون العمالة المنزلية بمجلس النواب

قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن البرلمان الحالي له عدة مميزات من أهمها تواجد 162 نائبة، إضافة للنواب الشباب البالغ عددهم 70 نائبا، إضافة للتنوع الحزبي بشكل جيد جدا، ما يثري في النهاية الحياة البرلمانية وتنوع النقاش والقضايا المطروحة والرؤى وتناول المشروعات والقوانين المقدمة.

وأضافت نشوى الديب، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنها قدمت عددا من مشروعات القوانين في الدورة البرلمانية السابقة، لافتة إلى أن بعضها سيتم تقديمها مرة أخرى مثل مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية، وهو موضوع هام للغاية حيث يمس عددا كبيرا من المواطنين، والذين يفتقدون المظلة الاجتماعية والصحية والحقوق بشكل عام.

وأشارت إلى أن المجلس السابق كان لديه زخم وازدحام كبير في التشريعات، ولاشك أن البرلمان الجديد سيواجه أيضا هذا الزخم ولكن ستكون أقل نسبيا، خاصة أن معظم التشريعات كانت تقدم عن طريق الحكومة، ما يؤثر على النواب، حيث كان العديد منهم يقدم مشروعات للقوانين لم تكن تلحق في النظر إليها.

ولفتت إلى أن للمجلس دور هام أيضا، وهو الدور الرقابي، والذي لمسه النواب نسبيا في البداية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للقمح، ولكن في النهاية مجمل الدور الرقابي كان ضعيفا، معتقدة أن المجلس الجديد سيضع نصب عينيه هذا الدور الهام، الذي لا يقل أهمية عن دوره التشريعي.

وأوضحت أن أمام النواب العديد من القضايا ومشروعات القوانين، بعضها مكمل للدستور، مثل مفوضية عدم التمييز، وبعضها قوانين أجلت من الفصل التشريعي الأول إلى الثاني، مثل قوانين الإدارة المحلية والعمل والإيجارات القديمة والأحوال الشخصية، لافتة إلى أن المواطنين يراقبون النواب، وأصبحوا مهتمين بالحياة السياسية وأمور بلدهم وأصبحوا مشاركين.