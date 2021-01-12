كيف أدارت الشوباشي مجلس النواب في 7 ساعات؟: «أكبر الأعضاء سنا»

7 ساعات كاملة، قضتها النائبة فريدة الشوباشي، رئيسا لمجلس النواب، خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب 2021، حيث حرصت فيها النائبة على الالتزام بالدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وكانت البداية فى الساعة الحادية عشر صباحا، حينما اعتلت النائبة فريدة الشوباشي، المنصة، لرئاسة الجلسة الإجرائية بحكم أنها أكبر الأعضاء سنا، وعاونها في هذه المهمة أصغر الأعضاء سنا، وهما أبانوب عزت وفاطمة سليم.

وتطبيقا للنصوص الدستورية، طالبت النائبة فريدة الشوباشي قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بالفصل التشريعي الثاني (2021- 2026) التحقق من اكتمال النصاب القانونية اللازمة لانعقاد الجلسة، وذلك في ضوء توقيعات النواب، التي يترتب عليها صحة كافة الإجراءات التالية للجلسة.

ووفقا للمادة 276 من لائحة مجلس النواب، يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية، برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويُتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد، كما شهدت الجلسة تلاوة عدد من القرارات، شملت قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثاني.

وشملت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وقرار رقم 79 لسنة 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الاولى من المرحل الأولى، والقرار رقم 86 لسنة 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية، والقرار رقم 89 لسنة 2020 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب عن جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب عن المرحلة الأولى، والقرار رقم 90 لسنة 2020 بإعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وأخيرا قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب وعددهم 28 عضوا.

وعقب ذلك دعت «الشوباشي» النواب لأداء القسم الدستوري، وبدأت بنفسها، وأدت اليمين، وأعقبتها النائبة فاطمة سليم، ثم النائب أبانوب عزت، قبل أن يبدأ نواب «الفردي»، وبعدهم آداء نواب القائمة والمعينين، البالغ عددهم 312 نائبا.

وعقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، دعت النائبة فريدة الشوباشي، إلى انتخابات رئيس المجلس، وأعلنت تشكيل لجنة خاصة للإشراف على عمليه الاقتراع بانتخابات رئاسة مجلس النواب، فضلا عن فرز الأصوات.

وتشكلت اللجنة، برئاسة النائب إيهاب إسكندر، وعضوية كل من حسن عمر حسانين (مستقبل وطن)، وهشام هلال (مصر الحديثة)، هشام حسن (مستقل)، مصطفي بدران (حماه وطن)، محمد أحمد مصطفى (الشعب الجمهوري)، محمد رمضان (مستقل).

ونبهت النائبة فريدة الشوباشي، على النواب المنتخبين بالنظام الفردي بعدم مغادرة مقاعدهم، لافتة إلى أنه سيتم توزيع بطاقة الرأي لكل الأعضاء في أماكنهم ليدون العضو اسم من يختاره لرئاسة المجلس، ثم يقوم العاملون بالأمانة العامة بالمرور عليهم حتى يضعوا بطاقة التصويت في الصناديق منعا للتزاحم.

وأشارت الشوباشي، إلى أن صوت العضو يعد باطلا إذا أُدرج في ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.

وغادرت النائبة فريدة الشوباشى مقعد رئاسة المجلس، بعد إعلان فوز المستشار الدكتور حنفى جبالي برئاسة مجلس النواب بواقع 508 أصوات.

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب أدى نواب البرلمان القسم الدستورى على النحو التالى، «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».