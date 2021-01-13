الحديدي: أعترض على عدم التزام الكثيرين بالكمامة في جلسة البرلمان

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بسير الجلسة الإجرائية الأولى للبرلمان الجديدة وانضباط الإجراءات الاحترازية طوال الجلسة رغم كونها طويلة جدًا وامتدت لساعات بسبب تقسيم النواب في أداء القسم وفقاً للإجراءات والضوابط الاحترازية، موضحة في الوقت ذاته أن بعض النواب لم يلتزموا بارتداء الكمامات، «مش كل النواب وأنا بأسف لده رغم إن الإذاعة الداخلية للمجلس ظلت طوال الوقت ترجوا السادة النواب التزام ارتداء الكمامات».

النواب قدوة للشعب

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة »، الذي يعرض على شاشة «on»، أننا أمامنا مهمات برلمانية حاسمة، «مش عاوزين تبقى البداية مش لطيفة مش عايزة أقول كده لكون النواب قدوة للشعب وأنهم ممثلي الشعب»، مناشدة إياهم بأن يكونوا قدوة للمواطنين خاصة أن الدولة تطبق الإجراءات الاحترازية وتطالب الشارع بالالتزام ومن ثم فمن الضروري أن يعبر نواب الشعب عن ذلك.

متفائلون بمجلس النواب الجديد

وتابعت: «ممكن ماتبلسهاش ساعة أداء القسم لكن على الأقل البسها وأنت قاعد، لكننا متفائلون بالمجلس والنواب والمستشار حنفي جبالي رئيس النواب الجديد، وهو رجل ذو خبرة كبيرة ورئيس المحكمة الدستورية السابق، ومنذ أن ألقى كلمته المنضبطة على منصة المجلس يبدوا عليه الانضباط والحسم وجميع الاشارات كانت جيدة جداً»، متمنية أن تكون الدورة البرلمانية ناجحة وأن تؤدي دورها التشريعي بنسق جيد بما يخدم المواطنين والدولة بالاضافة لسلطات رقابية تحاسب الحكومة.

لميس الحديدي تشيد بأداء فريدة الشوباشي

وأعربت الإعلامية، عن سعادتها بأداء الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي التي أدارت جلسة البرلمان الاجرائية باعتبارها أكبر الأعضاء سنًا، مؤكدة أن الشوباشي أدارت الجلسة في مرحلتها الأولى التي تشمل مرحلتي أداء القسم والانتخابات قبل انتخاب رئيس البرلمان الجديد المستشار حنفي الجبالي باقتدار: «بجد سعيدة بها جدًا فهي فخر للمرأة المصرية ومواقفها واضحة وتحدثت ببساطة في كلمتها التي ألقتها لدى إعلانها الترشح للوكالة وأقدم لها التحية».