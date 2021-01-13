حريق في أحد المنازل بشبرا الخيمة ومحاولات للسيطرة عليه «فيديو»

تداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حريق شب بأحد المنازل بجوار جامع التوحيد بشارع أحمد عرابى، حى غرب شبرا الخيمة، لحريق ضخم.

ووصلت سيارات الدفاع المدني إلى موقع الحريق، وبدأ رجال المطافي في التعامل مع الحريق ومحاولة السيطرة عليه حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو ضحايا حتى الآن.