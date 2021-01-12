إنقاذ طفلين أصيبا بالاختناق في حريق شقتهما بالدقهلية

أصيب طفلان شقيقان بالاختناق نتيجة نقص الأكسجين في جسمهما، إثر نشوب حريق في الشقة محل سكنهما بمنطقة «عزبة الجبل» دائرة مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، نتيجة حدوث ماس كهربائي في التوصيلات الداخلية للشقة، وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق، وتم نقل الطفلين إلى المستشفى للعلاج.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلقاس المركزي إلى مركز شرطة بلقاس، بوصول كل من الطفلين «محمد قاسم محمد»، 4 سنوات، وشقيقته «شهد»، 5 سنوات، يقيمان طرف أسرتهما بقرية «عزبة الجبل»، دائرة المركز، مصابين بحالة اختناق ونقص بنسبة الأكسجين بالجسم.

انتقل ضبط المباحث إلي المستشفى، وبالفحص وسؤال والدهما «قاسم محمد أبو القاسم »، 33 سنة، فلاح، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بنشوب حريق في إحدى غرف الشقة محل سكنهم، والكائنة بالطابق الأخير بمنزل مكون من طابقين ملك والده.

وأكد والد الطفلين، في أقواله، أن الحريق أدى الي حدوث إصابة الطفلين باختناق، واحتراق بعض محتويات الشقة، ورجح أن يكون سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للشقة، وأضاف أنه تمكن من إخماد الحريق بمساعدة أهالي العزبة، وتمت السيطرة على النيران قبل امتداها إلى باقي الشقة، ولظروف وجود الطفلين في الشقة أصيبا بالاختناق، فتم نقلهما للمستشفى للاطمئنان عليهما، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبمعاينة مكان الحادث، تبين وجود أثار حريق ببعض محتويات الشقة، وتمكن أهالي العزبة من السيطرة علي الحريق، وإطفاء النيران، ونقل الاهالي الطفلين إلى المستشفى بعد إصابتهما بالاختناق لعلاجهما، وتحسنت حالتهما بعد أن خضعا للعلاج بجرعات من الأكسجين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 319 لسنة 2021 إداري مركز بلقاس، ويجري استكمال الفحص وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، والعرض على النيابة العامة.