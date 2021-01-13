مصرع تلميذ وإصابة 6 في حادثي سير بسوهاج

لقي تلميذ مصرعه في تصادم بين سيارتين ودراجة بخارية بدائرة مركز شرطة ساقلته بمحافظة سوهاج، ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأُخطرت النيابة العامة، كما أصيب 6 أشخاص في تصادم بين سيارتي أجرة بدائرة مركز طهطا، ونُقل المصابون لمستشفي طهطا العام.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلته، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم ووجود متوفى بالطريق الصحراوي الشرقي بناحية سفلاق بدائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة «مظهر. ف. ح» 47 سنة، سائق، ويقيم بناحية سفلاق دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة «عبد الله. ا. م»، 13 سنة، تلميذ، ويقيم بسفلاق دائرة المركز، وكذا اصطدامه بسيارة ملاكي قيادة «عمرو. ص. ش»، 37 سنة، مندوب مبيعات ويقيم في الواحات الخارجة بمحافظة الوادي الجديد من الخلف.

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال قائدي السيارتين ووالد المتوفى «إبراهيم. م. ع» 52 سنة، مدرس، ويقيم بذات الناحية، قرروا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

كما أُبلغ مركز شرطة طهطا بوجود حادث تصادم ووقوع مصابين بالطريق الزراعي الغربي بناحية شطوره بدائرة المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة «بخيت. م. م»، 30 سنة، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أجرة قيادة «مصطفي. ح. ا»، 32 سنة، سائق، ويقيمان بذات الناحية.

ونتج عن الحادث إصابة قائدي السيارتين وكل من «يسرا. ح. ش»، 24 سنة، ممرضة، وتقيم بذات الناحية، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي، و«أحمد. ش. ع»، 57 سنة، مدرس، و«إسراء. ع. ع»، 22 سنة، طالبة، و«أشرف. ا. ا»، 38 سنة، مدرس، و«محمود. ط»، 36 سنة، مدرس، ويقيمون بدائرة مركز طما من مستقلي السيارة الثانية، وجميعهم مصابون بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى طهطا العام. وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.