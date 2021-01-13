محافظ قنا يشدد على حسن معاملة المرضى بالمستشفى العام

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المستشفى العام، فجر اليوم، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، رافقه خلال الجولة عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال جولته تفقد المحافظ أقسام «الاستقبال- استقبال الجراحة والعظام – الاشعة – العظام – العمليات الجراحية – العناية المركزة للأطفال – الاطفال المبتسرين " الحضانات " – العزل من فيروس كورونا»، للتأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض بالاشتراطات الصحية وتوافر عوامل الأمن والسلامة والصحة المهنية وارتداء العاملين الكمامات الواقية من الأمراض .

وتابع مستوى الخدمة المقدمة للمرضي مشددًا على ضرورة حصول المواطن على خدمة طبية لائقة موصيا بحسن المعاملة وتلبية احتياجات المترددين على المستشفى والعمل على راحتهم، لافتا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال إحلال وتجديد عددا من المستشفيات وكذلك دعمها بعدد من الأجهزة الحديثة لخدمة المرضي.