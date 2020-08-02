تعافي وخروج 27 حالة كورونا من مستشفى قنا العام للعزل

أعلن مستشفى قنا العام للعزل، الأحد، عن تعافي وخروج 27 حالة جديدة ممن كانوا مصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم بالمستشفى.

وأعرب المتعافون الـ 27 حالة عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج من فترة العزل، مقدمين شكرهم للأطقم الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج والمعاناة، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

ومن جانبه، وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن قنا العام لعزل سجل تعافي وخروج 27 حالة جديدة من مصابي كورونا بعد تلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وقدم الديب، الشكر للأطقم الطبية التي بذلت كل ما بوسعها من أجل المرضى، والتي ساهمت في سرعة تعافي المصابين وإحداث نتائج طيبة على مدار الفترة الماضية.