التنمية المحلية تغلق نحو 24 منشأة خالفت مواعيد العمل

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ إجمالي عدد مخالفات المحلات العامة في المحافظات والمنشآت التي أُغلقت بسبب مخالفة مواعيد الغلق، بلغت 23971، بينها 9364 محلا، و7505 مقهي، و3480 ورشة، 746 مطعما، 393 سوقا، فضلا عن إغلاق أنشطة أخرى خالفت مواعيد الغلق، وعددها 2515 نشاطا.

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّ حملات المتابعة مستمرة بمختلف المحافظات لمتابعة التزام المنشآت بمواعيد فتح وغلق المحلات، منعا للفوضى والحفاظ على النظام وترشيد استهلاك الطاقة، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، تتابع مع المحافظات الجهود المبذولة باستمرار في هذا الملف، بتسيير حملات ولجان متابعة من المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومتابعة مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات وخلافه.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أنّ هناك تشديدات من التنمية المحلية للمحافظين، لتطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وعلى رأسها اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تنظم أي احتفالية، والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء، ومنع تجمعات ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة في المنشآت والأسواق والمواصلات العامة، ومنع أي احتفالات أو مهرجانات الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين.

وأكد قاسم أنّ مواعيد غلق المحلات والمطاعم والورش والكافيهات، ضرورة مهمة لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات، وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، لافتا إلى استمرار حظر تداول الشيشة بتعليمات من وزارة الصحة، ولن يسمح بها في ظل وجود فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.