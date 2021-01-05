حملات على الكافيهات المخالفة شرق مدينة نصر (صور)

تلقت وزارة التنمية المحلية، عددا من الشكاوى والاستغاثات من سكان شارع أنور المفتي بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بقيام عدد كبير من الكافيهات والمقاهي في الشارع باحتلال أرصفة ومداخل العمارات السكنية، ومخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة فيما يخص فيروس كورونا وتقديم الشيشة للمترددين على الكافيهات.

ووجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية في الوزارة، بتكليف محافظة القاهرة وحي شرق مدينة نصر وسرعة تنظيم عدد من الحملات على الشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لمواجهة فيروس كورونا.

وجرت الاستعانة بسيارات ومعدات حي شرق مدينة نصر، ورفع وإزالة بعض المخلفات والإشغالات الموجودة بشارع أنور المفتي، ومصادرة عدد كبير من الشيش التي يستخدمها المترددين على تلك المقاهي والكافيهات المخالفة وإزالة الأعمال الإنشائية غير مرخصة بشارع أنور المفتي.

كما وجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رئيس حي مدينة نصر، باستكمال إزالة المخالفات والإشغالات الموجودة بالحي، والتي تعيق سير المواطنين وحركة المرور، خاصة في فترات المساء يوميا.

وطالب شعراوي، المسؤولين في الحي بتكثيف الحملات لإزالة أي إشغالات أو مخالفات موجودة، والاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.