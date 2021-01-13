وكيل زراعة دمياط يتفقد مراكز تجميع الألبان

أجرى المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، جولة تفقدية، اليوم، بمراكز تجميع وتصنيع الألبان، في إطار التحركات التي تشهدها المحافظة ضمن مشروع تطوير تلك المراكز.

وقال المهندس سالم البقري مدير عام الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة إن المحافظة تضم 4 مراكز لتجميع الألبان بقرية البستان ومراكز الروضة والظهرة وأولاد خلف بدائرة فارسكور، لافتا إلى أن تلك المراكز تقوم بتجميع الألبان وتوريدها للمصانع والشركات الكبرى، ويبلغ متوسط إنتاج المراكز يوميا في فصل الصيف 4 أطنان و7.5 طن في الشتاء.

وأضاف أن المدرية أصدرت أول ترخيص لمركز تجميع البستان، بعد تحقق شروط التراخيص المتمثلة في الحصول على «رخصة الوحدة المحلية، رخصة حماية الأراضي والبناء قبل عام 2020 م مع تقديم صورة البطاقة الشخصية، وما يثبت الملكية».

واستكمل وكيل وزارة الزراعة جولته برفقة قيادات المديرية لتفقد الزراعات القائمة على نظم الري الحديث بنواحي المحافظة للإطمئنان على حالتها حيث أكد على وجود إقبال كبير من المزارعين للتحول لأنظمة الري الحديثة بديلا عن الغمر كنتيحة للتواصل الدائم مع المزارعين وتوعيتهم بأهم المكتسبات.

واستقبل وكيل الوزارة الدكتور رضا الجمال، مدير إدارة إنتاج التقاوي بدمياط والمهندس أحمد الدسوقي، مدير إدارة فحص وإعتماد التقاوي، لإستعراض المستجدات المتعلقة بأعمال القطاع الزراعي بالمحافظة كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة المزارعين بنطاق المحافظة وتفقد عبد السميع المركز الإرشادي بكفر البطيخ حيث شدد على ضرورة تطوير الخدمات التي يقدمها المركز للمزارعين.