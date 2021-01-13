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براءة هند الحناوي من تهمة تعريض حياة ابنتها لينا الفيشاوي للخطر

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هيثم البرعى
11:07 ص | الأربعاء 13 يناير 2021
لينا الفيشاوي

لينا الفيشاوي

قضت محكمة جنح المقطم حكما ببراءة هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، في الدعوى التي تتهمها بتعريض حياة ابنتها «لينا الفيشاوي» للخطر.

وتقدم الفيشاوي ببلاغ للنيابة العامة ضد طليقته هند الحناوي يتهمها فيه بتعريض حياة «لينا» للخطر، عن طويق نشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وباشرت النيابة التحقيق فيه، ثم أمرت بإحالة «الحناوي» للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

ونظرت محكمة الجنح القضية، واستمعت للمحامي شعبان سعيد، دفاع الحناوي، والذي أبدى عدة دفوع منها انتفاء أركان الجريمة، وأكد أن غرض الفيشاوي من البلاغ هو الكيدية والتلفيق، والهروب والتخلص من الالتزامات المالية الواقعة عليه بموجب أحكام قضائية من المحاكم المختلفة.

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