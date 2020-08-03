وائل الفشني ينتقد شاكوش بسبب تتر "واحة الغروب": ارتجال وليس تراث صعيدي

قال المطرب وائل الفشني، إنَّه لم يكن يتخيل النجاح الذي وصل إليه تتر مسلسل "واحة الغروب"، موضحًا: "اللي بيتعب على أي حاجة ربنا بيديها له".

وأضاف "الفشني" خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc"، أنَّه يعمل مع الملحن تامر كروان ملحن الأغنية منذ عام 2006، مواصلًا: "هو يحب صوتي للغاية وأنا أشكره للغاية، ويعلم جيدًا أنه سيضعني في عمل مناسب وأحقق نجاحا كبيرًا".

وواصل: "هو سافر الواحات وأنا سافرت الصعيد لكي نستطيع إيجاد كلمات التتر، والأغنية لم تكن من التراث الصعيدي مثلما قال حسن شاكوش".

وهاجم "ألفشني" شاكوش قائلًا: "الأغنية تعبنا فيها جامد جدًا، وكان فيها شغل سجلناه برة، فمينفعش تقولي ده تراث صعيدي، لأن الأغنية ارتجال".

وحول نجاحه في الغناء باللهجة الصعيدية أو الشرقية ومزجها بلهجة عصرية، قال "الفشني"، إنَّ هذا الأمر يرجع إلى عمله مع عدد من رموز الفن، منهم الفنان محمد منير وفتحي سلامة ويحيى خليل.