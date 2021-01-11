إجراء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في الشرقية

أعلنت إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا.

وقالت إدارة المستشفى في بيان لها، إن السيدة، 42 سنة، حضرت إلى المستشفى ليلة أمس وهي حامل في 38 أسبوعًا، وكانت تعانى من فيروس كورونا وارتفاع ضغط الدم والسكر، وأجريت لها الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، وخضعت لعملية ولادة قيصرية لإنقاذ الأم والجنين.

وشارك في إجراء العملية فريق ضم كلًا من الدكتور أحمد إسماعيل، والدكتورة عزة جمال، والدكتور أحمد علي أخصائي، ومن التخدير الدكتور محسن محمد، ومن قسم الأطفال الدكتور محمد رضوان، والدكتور أحمد زكي نائب إداري المستشفى.

في سياق آخر، أعلن الدكتورعبدالكريم العراقي، مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية، شفاء 12 من مصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ومغادرتهم المستشفى.

وقدم الشكر لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفى على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى في ظل الظروف الراهنة.

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عقد اجتماعًا، مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية عبر تقنية «فيديو كونفراس»، لمناقشة خطة جاهزية المستشفيات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وتناول الإجتماع خطة العمل بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والتأكيد علي جاهزيتها لإستقبال وعزل الحالات المشتبة إصابتهم بفيروس كورونا في حالة الاحتياج، مع مناقشة خطة صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات .