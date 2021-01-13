جدول عروض «الثقافة» على يوتيوب في «الويك إيند»:يضم حفلا لـ مسار إجباري

قالت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنَّ المحتوى المعروض على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب يشهد روّاجًا ويؤكّد رغبة الجمهور في الاطلاع على المخزون الفكري والفني للإبداع المصري.

وأضافت أنَّ الخدمة الثقافية الإلكترونية باتت إحدى الوسائل الفاعلة لنشر التنوير خاصة في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنَّ برنامج العروض يتميز بالثراء والتنوع ويضم كنوز ونوادر الإبداع المصري التراثي والمعاصر.

وتذيع قناة وزارة الثقافة على يوتيوب، مجموعة من العروض المتنوعة والنادرة وذلك ضمن المبادرة الإلكترونية الثقافة بين ايديك وتعرض كالتالي:

في الثامنة مساء الخميس 14 يناير، تبث أمسية عن دولة نيجيريا تأتي ضمن برنامج «اعرف أهلك» للتعريف بالثقافات الأفريقية. أما في التاسعة مساءً يذاع من عروض دار الأوبرا المصرية حفلًا مسجلًا لعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز يتضمن باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية والعالمية، إضافة إلى عدد من الحان أغاني التراث، يليها حفلا لفريق «مسار إجباري» الذي يقدم عددًا من أعماله الخاصة تتناول أحلام وطموحات وقضايا الأجيال الجديدة.

وتعرض أمسية نادرة من صالون الأوبرا الثقافي، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 15 يناير، تستضيف النجم الراحل محمود ياسين ليروي محطات من مشواره الفني، كما يتناول أهم أعماله وذكرياته مع العديد من الشخصيات التي تركت تأثيرًا في رحلته الإبداعية.

يليه وفي العاشرة مساءً، العرض المسرحي «زكي في الوزارة» من إنتاج البيت الفنى للمسرح وتأليف لينين الرملي وإخراج عصام السيد وبطولة حسين فهمي، عمر الحريري، هالة فاخر، شعبان حسين، سامي مغاوري ولقاء سويدان وتدور حول أستاذ جامعي يتولى موقعًا وزاريًا مهمًا ويحاول تصحيح الأخطاء التي يصطدم بها.

كما يبث في الثامنة مساء السبت 16 يناير، فيلمًا وثائقيًا يروي ملامح المسيرة الفنية للنجمة ليلى طاهر من إنتاج المركز القومي للمسرح، ويأتي ضمن سلسلة ذاكرة الإبداع التي توثق تاريخ عظماء المبدعين، وفي التاسعة مساءً تذيع من عروض دار الأوبرا المصرية حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني يتضمن مختارات من اعمال الموسيقار الروسي العالمي تشايكوفسكي.