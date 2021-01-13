رئيس جامعة عين شمس: جهود «الأوقاف» في تدريب الأئمة تدعو للفخر

وجه دكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الشكر لوزارة الأوقاف بقيادة محمد مختار جمعة، على جهودها المبذولة لنشر الدين الوسطي والتطوير المستمر للأئمة الواعظات وكافة العاملين بالوزارة، مشيرا إلى أن هناك تناغم كبير بين العاملين بالأوقاف وكافة فئات المجتمع.

ووقع المتيني بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف باسم جامعة عين شمس، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجاردن سيتي.

وأكد أن الأوقاف تبذل جهودا كبيرة في مجال تدريب الأئمة على المستوى الشرعي وفي كافة المجالات، وهو امر يدعو للفخر، مشيرا إلى أنه بتوقيع بروتوكول التعاون اليوم بين الأوقاف وجماعة عين شمس سيكون أيضا للجامعة دور كبير في دعم هذه الجهود.

ووجه رئيس جامعة عين شمس الشكر من جديد لوزير الأوقاف على مبادرة التعاون مع جامعة عين شمس، مؤكدا أنها إضافة وإثراء للفكر على الجانبين، متابعا: «جامعة عين شمس جامعة عريقة وتعد ثالث جامعة على مستوى الجامعات المصرية بعد القاهرة والإسكندرية، حيث تضم 15 كلية و3 معاهد، و15 ألف عضو هيئة تدريس».

تدريب الأئمة

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه بعد توقيع البروتوكول سيكون هناك تبادل في كل المجالات، سواء من خلال الدورات بين الأئمة والدارسين أو من خلال ندوات لوزير الأوقاف في الجامعة، للعمل على الاستثمار في الإنسان، من خلال بروتوكولات التعاون المختلفة.

يذكر أنّ وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس، وقعتا قبل قليل بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون بينهما، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أنّ توقيع البرتوكول بين الجامعة والوزارة يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف، حيث وقعت الوزارة منذ أيام بروتوكول آخر مع جامعة الأزهر وسيتم توقيع بروتوكولات أخرى مع عدد من الجامعات خلال الفترة المقبلة.