تأجيل استئناف «شيري هانم وزمردة» على حبسهما لـ8 فبراير

قررت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهمتين «شيري هانم وزمردة»، على الحكم الصادر بحبسهما لمدة 6 سنوات وتغريمهما 200 ألف جنيه، لإدانتهما بارتكاب جرائم الاعتداء على قيم المجتمع، وتسهيل الدعارة وارتكابها، لجلسة 8 فبراير المقبل.

وأمرت النيابة بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد «زمردة» ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها «شيري هانم» ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

النيابة تستجوبهما

شاهدت النيابة المقاطع التي نشرتها المتهمتان واستجوبتهما، فأقرت «شيري هانم» بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع ووضع لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت ابنتها «زمردة» باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وفحصت النيابة هاتف المتهمة «زمردة»، وتبين وجود العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما أرشدت عن التحويلات البنكية التي تلقتها.

وعاقبت محكمة أول درجة المتهمتين بحبس كل منهما لمدة 6 سنوات وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهما، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة، وتقدمتا باستئناف على الحكم، ونظرته محكمة الجنح المُستأنفة، اليوم، وأصدرت القرار المتقدم.