محافظ الغربية في حملة ليلية مفاجئة: حافظوا على صحتكم (صور)

ناشد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أهالي المحافظة الاهتمام بصحتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الجولة المسائية المفاجئة التي قام بها المحافظ في مراكز قطور وكفر الزيات وطنطا، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا ومواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية.

بدأت الجولة بتفقد مدينة قطور، حيث تابع المحافظ غلق المحال التجارية والورش في المواعيد المحددة لها، والتزام الجميع بارتداء الكمامات، موجهاً رئيس مركز ومدينة قطور بغلق وتشميع عدد من المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي غير الملتزمة بمواعيد الغلق وبالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وفي مدينة كفر الزيات، وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بغلق وتشميع 3 محال ألعاب إلكترونية وذلك بسبب تكدس الأطفال بداخلها دون الالتزام بأي إجراءات احترازية، كما وجه بغلق عدد من الورش الحرفية غير الملتزمة بمواعيد الغلق، وكذلك عدد من المحال التجارية غير الملتزمة بمواعيد الإجراءات الاحترازية.

كما شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة كفر الزيات برفع المخلفات بشكل دوري، وكذلك رفع كافة الإشغالات المتواجدة في شوارع المدينة والتنبيه على أصحاب المحال والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم واتباع الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق.

واختتمت الجولة بتفقد شوارع مدينة طنطا، حيث تابع المحافظ التزام العاملين بمحلات شارع 306، ثم تفقد المحافظ شوارع كورنيش طنطا، الإستاد، البحر، النادي، نادي المعلمين، موجهاً حي أول طنطا بغلق وتشميع عدد 2 كافيه بشارع النادي لعدم التزامهم بنسبة الـ50 % وتكدس المواطنين بهم.

رافق المحافظ خلال الجولة رؤساء مدن قطور وكفر الزيات ورئيسي حي أول وثان طنطا.