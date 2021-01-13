خلال شهر.. غلق 539 منشأة وتحرير 148 مخالفة في الغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهات عاجلة للّواء حاتم زين العابدين، رئيس مدينة المحلة الكبرى، باستمرار حاله الطوارئ وشن حملات رقابية على المحالّ التجارية والمقاهي، لإحكام الرقابة وردع المخالفين للإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد.

ووجّه محافظ الغربية في تعليماته، اليوم، إلى أهمية متابعة اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص تكثيف الحملات ومتابعة تنفيذ المطاعم والمقاهي والكافتريات والمحال التجارية للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدّد محافظ الغربية في تعليماته على استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة المؤسسات الحكومية والأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكلف بتطبيق الغرامات على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات والماسكات الطبية.

وحررت اللجنة خلال الشهر الجاري 148 مخالفة، و23 محضرا «إشغال طريق»، و23 محضرا لعدم حمل شهادة صحية.

جدير بالذكر أن الأجهزة التنفيذية أغلقت 539 منشأة بينها 176 مَحَلًّا تِجَارِيًّا و97 مطعما، و127 كافيه و30 ورشة و96 مركزا تعليميا، إلى جانب فض 11 سوقا تنفيذا لقرار محافظ الغربية بحظر إقامة الأسواق لمدة شهر للحماية من فيروس كورونا في إطار الإجراءات الاحترازية.