تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ الغربية بالمحلة وسمنود لمتابعة المشروعات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ظهر الأمس، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، عدداً من الخدمات والمشروعات الجارية، في جولة مفاجئة بمركزي المحلة وسمنود.

بدأت الجولة بتفقد مسار العائلة المقدسة ومتابعة أعمال النظافة اليومية لمدخل المسار، حيث وجه المحافظ بتواجد يومي لموظفي مجلس المدينة ورفع أي إشغالات في مدخل المسار، كما تابع المحافظ بداية أعمال رفع طبقة الأسفلت القديمة بشارع الوبريات تمهيداً لرصف الشارع ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وفي مركز المحلة أجرى المحافظ جولة تفقدية يرافقه النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، لمعاينة المركز الطبي الشامل بحي أول المحلة، والصادر له قرار ترميم، حيث تفقد المحافظ حجرات المركز واستمع إلى شرح تفصيلي عن عملية الترميم وعن مقترح تطوير المركز وإمكانية استخدامه خلال الأزمة الحالية، موجهاً بعقد اجتماع اليوم مع وكيل وزارة الصحة لبحث المقترحات المطروحة.

وخلال الجولة وجَّه المحافظ إدارة المرور بإيقاف 5 سيارات للسير في الاتجاه المعاكس على الطريق السريع وكذلك إيقاف عدد من السيارات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، كما وجه قسم الإشغالات بمركز المحلة برفع المخالفات على جانبي الطريق السريع.

كما رافق المحافظ خلال جولته، محمد متولي رئيس مركز ومدينة سمنود، وممدوح النجار رئيس حي أول المحلة، وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، ومحمد صلاح نائب رئيس مركز المحلة.

من ناحية أخرى، كلف وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبدالناصر حميدة في تعليماته إلى الدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات العامة، بالتنسيق الكامل مع الدكتورة هيام أبوحمر مديرة الطب العلاجي، لتشكيل لجان للإشراف على عمليات توريد تانكات الأكسجين بالمستشفيات وحصر الكميات المستحقه حفاظا على حياة مرضى العنايات الفائقة والمتوسطة وأقسام العزل من مصابي فيروس كورونا اللعين.

كما شدد وكيل وزارة الصحة في توجيهاته إلى مديري الإدارات الصحية ومديري مستشفيات العامة، على ضرورة حصر أعداد المصابين وكميات الأكسجين الموردة داخل التنكات الرئيسية حفاظا على الصالح العام خلال فترة أزمة جائحة كورونا.