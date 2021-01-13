تردد القنوات الناقلة لبطولة العالم لكرة اليد 2021

في تمام الساعة السابعة مساءً تنطلق مباراة منتخب مصر ونظيره تشيلي في افتتاح كأس العالم لكرة اليد 2021، وتستضيف مصر البطولة في نسختها الـ27 في الفترة بين 13 وحتى 31 يناير الحالي بمشاركة 32 منتخبًا في نسخة استثنائية.

وتقام المباريات في صالة استاد القاهرة الدولي، وصالة العاصمة الإدارية، وصالة 6 أكتوبر وصالة استاد برج العرب.

ونظرا لإقامة البطولة دون جمهور، نقدم في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة اليد.

القنوات الناقلة لمصر وتشيلي

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وتشيلي عبر فضائية أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 3، وقناة تايم سبورتس البث الأرضي.

تردد القنوات الناقلة لبطولة العالم لكرة اليد

تردد قناة أون تايم سبورت 1، تردد 12654 أفقي h، معدل الترميز 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 2، تردد 11449 أفقي h معدل الترميز 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3، تردد 12303 أفقي ومعدل الترميز 27500.

ويبدأ حفل الافتتاح للبطولة مساء اليوم في تمام الساعة 5:40.

وخضع لاعبو منتخب مصر لكرة اليد لجلسة تصوير، أمس الثلاثاء، في فندق الإقامة، قبل انطلاق البطولة، عكست روح المرح والحماس بين اللاعبين حسبما بينت الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية للبطولة عبر فيس بوك.

وجاء قرار بإقامة بطولة العالم لكرة اليد دون جمهور، بناء على إجماع المشاركين في اجتماع للجنة العليا للمونديال برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي.

ويشهد حفل الافتتاح العديد من العروض منها الأوروبية، ويحيي الحفل الفنان تامر حسني، الذي يغني أغنية البطولة برفقة نجمين آخرين.

وقبل ساعات من انطلاق البطولة انسحب منتخبي التشيك وأمريكا من البطولة.