جراحة نادرة للطفل بلال «مريض العظام الزجاجي».. الأولى في مصر

كشفت جامعة الأزهر الشريف عن إجراء عملية جراحية نادرة للطفل بلال، صاحب عملية العظم الزجاجي، أجراها الدكتور إبراهيم أبوعميرة، رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب بنين جامعة الأزهر فرع أسيوط، وفريقه الطبي، إذ أكدت الجامعة في بيان لها، أنّ العملية الجراحية النادرة الناجحة هي الأولى من نوعها في مصر.

وأجرى رئيس قسم العظام عملية جراحية لإصلاح تشوه معقد في عضد الطرف الأيمن العلوى للطفل، وضمّ الفريق الطبي الذي أجرى العملية، الدكتور إبراهيم أبوعميرة، والدكتورة حنان السيد، استشاري التخدير، والدكتور خالد أبوزيد، أخصائي جراحة العظام، وضمّ فريق العملية من التمريض، ولاء فهمي، وإيمان حلمي.

عملية فريدة

وبحسب بيان الجامعة، فالعملية فريدة من نوعها في مصر، وشهد إجراء إصلاح للتشوه في العضد عن طريق تقنية جديدة بواسطة المسمار النخاعي المتمدد الذاتي مع مثبت خارجي للطفل الذي يعاني من حالة العظم الزجاجي، كما أنّها ليست العملية الأولى؛ بل سبق وأجرى الدكتور إبراهيم أبوعميرة، 4 عمليات في الساقين والفخذين، كما يعد ئيس قسم جراحة العظام بطب الأزهر بأسيوط أول من استخدم هذا المسمار النخاعي في مصر.

حياة كريمة

وأكد أبوعميرة، حرص أطباء جامعة الأزهر في أسيوط والقاهرة ودمياط، على تخفيف الآلام وتضميد الجراح لجميع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية؛ انطلاقًا من حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على النهوض والارتقاء بصحة المواطن وسلامته، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت الجامعة في بيانها، إلى أنّ العملية خطوة تأكيدية على نجاح أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر وتفردهم جنبًا إلى جنب مع نجاح علماء الكليات العربية بيان الجامعة.