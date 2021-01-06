وفاة أستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر متأثرا بكورونا

توفي الدكتور المصيلحي فوزي المصيلحي القلشي، المدرس بقسم الحديث بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنوفية، متأثرا بفيروس كورونا المستجد، حيث تدهورت حالته الصحية أثناء تواجده في المستشفي لتلقي العلاج.

ونعت كلية اصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنوفية «المصيلحي»، في بيان لها جاء فيه: «تنعي الكلية احد ابنائها بقسم الحديث وعلومه الدكتور صيلحي فوزي المصيلحي المدرس بقسم الحديث، ندعوا له بالرحمة والمغفرة».

كما نعاه العشرات من تلامذته ومحبيه، علي مواقع التواصل الإجتماعي، راجين الله أن يغفر له وان يرحمه وأن يضفع فيه مرضه الذي مات فيه، وأن يلهم أهله وتلاميذه الصبر والسلوان علي فراقه .

وكان اخر ما كتبه «المصيلحي»، علي صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، قبل وفاته، أمس الثلاثاء: «ربي مسني الضر وأنت ارحم الراحمين، أصبت بمرض كوفيد وأنا منذ أيام في المستشفى فأطلب من كل احد أن يدعو لي في سجوده بظهر الغيب أن يرفع عني وعن المسلمين ما نزل من البلاء، سامحوني لن أقرأ تعليقاتكم، المحب يدعو بإخلاص" .

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، عقب وفاة المصيلحي، ويستعد أبناء القرية لتشجيع جثمان الفقيد إلي مثواة الأخير بعد وفاته متاثرا بفيروس كورونا .

علي صعيد متصل، أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه منذ بداية الموجة التانية من أزمة كورونا تم تدشين منصه أكسجين لمتابعة الأكسجين داخل جميع مستشفيات العزل علي مدار الساعه للتأكد من صلاحيه شبكات الأكسجين وصيانتها بشكل دوري .