«عربية جديدة ومكسب 100 ألف جنيه».. مميزات إحلال السيارات الملاكي

أصبح بإمكان أصحاب السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 سنة الحصول على أخرى حديثة، موديل 2021، وبدعم مالي 12 ألف جنيها، وسعر أقل من قيمة السيارة ذاتها في السوق بـ100 ألف جنيه تقريبا، في حال تقدمهم طوعا لتخريد سياراتهم القديمة، والحصول على أخرى حديثة اقتصادية تعمل بالغاز، بمجرد التسجيل على موقع إحلال السيارات الجديد، الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة.

وبحسب تجار سيارات لـ«الوطن»، فإن هذا ليس كل شيء، ولكن بفضل المباردة الجديدة ارتفعت أسعار السيارات القديمة المستعملة بمتوسط 6 آلاف جنيه.

وقال تجار السيارات المستعملة، إن هناك طلبا كبيرا على السيارات المستعملة ما قبل عام 2000، ما أدى إلى رفع أسعارها من 3 إلى 6 آلاف جنيه للسيارة المستعملة، مقارنة بما قبل قرار التخريد.

من جهته، قال خالد الأمير، صاحب معرض سيارات مستعملة، إن أسواق السيارات المستعملة تعاني الركود منذ عامين، إلا أن الطلب على السيارات القديمة ارتفع خلال الفترة الماضية.

وأرجع «الأمير» ذلك إلى تيسرات البنوك، وحصول المتعاملين على الدعم الخاص بتخريد السيارات، ما أدى إلى الارتفاع الكبير في أسعار تلك السيارات من 3 إلى 6 آلاف جنيه للسيارة.

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات بالغرف التجارية، إن تخريد السيارات ساهم في زيادة قدرة «السوق المصري على استعادة عافيته، وحجم المبيعات بشكل عام، سواء الميكروباص أو النقل أو سيارات الركاب، بنسبة 20 إلى 30%».

وتشمل منظومة إحلال السيارات القديمة، 7 سيارات ملاكي طراز: «لادا جرانتا، وBYD f3، وأكسنت، وألنترا، وصني، وسنترا، وشيفرولية أوبترا»، بالإضافة إلى 3 سيارات ميكروباص هي: «زيمكس، كينج لونج، فوتون».

تيسيرات جديدة في الترخيص

وتشمل الامتيازات التي توفرها الدولة لهذه السيارات، التنسيق مع وزارة الداخلية على أن يخصص مكان محدد بوحدات المرور للمشاركين في المشروع، بهدف سرعة وتسهيل الإجراءات اللازمة مثل شهادات البيانات، واقتراح آخر قدمته وزارة التجارة والصناعة للترخيص في الساحات مخصصة لتسليم السيارات الجديدة.

كما تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري للاتفاق على أن يكون سعر الفائدة 3% لمدة 10 سنوات، على أن تتاح مهلة شهر لإنهاء الترخيص.