الزراعة: اعتماد أول دفعة قروض لتحديث منظومة الري في السويس

أكد الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أن المراقبة العامه للتنمية والتعاون بمحافظة السويس، عقدت اجتماعا بحضور قيادات الزراعة والبنك الزراعي، وجمعيات قرى الخريجين، وعدد كبير من المزارعين، لمناقشة وتنفيذ نظام الري الحديث، واعتماد أول دفعة قروض لعدد من المزارعين، لتركيب شبكات الري الحديث، وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية، بالإسراع في تنفيذ منظومة الري الحديث والحقلي، وفي إطار المتابعة المستمرة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد المشاركون في الاجتماع، على أهمية الاشتراك في منظومة تطوير الري، حيث تحقق فوائد عديدة للمزارعين، في تخفيض تكاليف الإنتاج من الأسمدة والتقاوي والمبيدات، وأيضا تسهم في زيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

وتوفر المياه اللازمة لتوسع الأفقي، واستصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

والجدير بالذكر، أنه في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، يتم حاليا تنفيذ منظومة الري الحديث في مليون فدان، مناصفة بين وزارتي الزراعة والري، كمرحلة أولى تنتهي آواخر يونيو المقبل.