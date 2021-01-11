محافظ بني سويف يأمر بإزالة عقار متهالك لحماية المواطنين

أمر محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الاثنين، بإزالة عقار قديم مكون من 3 طوابق، في نطاق حي "الغمراوي"، بمدينة بني سويف، بعد انهيار أجزاء من العقار، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.

وتلقى مدير أمن بني سويف، اللواء محمد مراد، إخطاراً من مأمور قسم شرطة بني سويف يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع حادث انهيار جزئي في أحد العقارات القديمة بشارع "لطفي"، التابع لحي "الغمراوي"، دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، كما انتقل العميد وليد البيلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وأعضاء الإدارة الهندسية بالوحدة، لمتابعة تداعيات الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص أن العقار ملك المواطنين الأشقاء "علي ومحمد وفتحي سيد محمد"، ومكون من 3 أدوار، أرضى ودورين علوين، من الطوب والدبش، ومسقوف بعروق وأخشاب، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً حول موقع العقار، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وجرى اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة الهندسية، بعد تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية.

ومن جانبه، أمر محافظ بني سويف بتشكيل لجنة من المهندسين عبد العزيز مسلم، وجورج وليم، وتحت إشراف الدكتور محمد مصطفى العسلي، مهندس استشاري، وقامت اللجنة بمعاينة المنزل المنهار، وإعداد تقرير بحالته، والإجراءات التي يجب اتباعها حفاظاً على أرواح الأهالي وسكان المنطقة.