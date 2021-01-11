محافظ بني سويف ورئيس التنمية الصناعية يتفقدان مصنع الأكسجين بالواسطى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، يرافقه اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اليوم الاثنين، مصنع إنتاج الغازات الصناعية والطبية بمنطقة "كوم أبوراضي" الصناعية، والذي يعمل بطاقة 800 اسطوانة أكسجين، لمتابعة انتظام العمل بالمصنع، والتأكد من تلبية احتياجات القطاع الطبي من الأكسجين، وذلك في حضور المهندس حامد صديق، والمحاسب محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى.

واستمع المحافظ لمسئولى المصنع عن سير منظومة العمل، مطمئناً على الإجراءات المنفذة والسريعة حيال أية مشكلة قد تواجه انتظام العمل بمصانع الأكسجين، خاصةً في تلك الفترة التي تشهد تزايد الطلب على الأكسجين في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بالتواجد اليومي والتواصل على مدار الساعة بمسئولى المصانع، والتعامل السريع مع أية شكاوى أو مطالب لمشكلات طارئة قد تواجه انتظام عمل المصانع، موجهاً بالمراجعة على مدار الساعة لانتظام التيار الكهربائي الواصل لمصانع الأكسجين، مع تجهيز البدائل في حالة الطوارئ.

واستكمل المحافظ ومرافقوه الجولة الميدانية بالمنطقة للوقوف على متطلباتها وخطوات النهوض بها، حيث تفقد أحد مصانع الأدوات المنزلية، الذي يعتمد على المكون المحلي لإنتاج منتجات ينافس بها السوق المحلي والتصدير للخارج، مع تحقيق المعادلة الصعبة من حيث جودة المنتج والسعر المنخفض.

وحرص المحافظ يرافقه رئيس الهيئة على زيارة مقر إدارة المنطقة الصناعية بكوم أبوراضي، وعقد اجتماعاً مع العاملين للوقوف على سير المنظومة والمعوقات التي قد تواجه انتظام وفعالية الأداء التنفيذي في قطاع حيوي ذي أولوية للجهاز التنفيذي للمحافظة، في إطار التوجيهات المستمرة للدولة بالدفع بالاستثمار، من خلال العمل المتواصل والحلول غير التقليدية.

وزار محافظ بني سويف ورئيس هيئة التنمية الصناعية، في وقت سابق اليوم، مجمع الصناعات بمنطقة بياض العرب شرق النيل، والذي يعد واحداً من 13 مجمعاً صناعياً وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشائها في عدد من المحافظات، بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية، ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.