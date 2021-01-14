«كافتيريات وقاعات أفراح ومراكز دروس».. تشميع 10 منشآت في الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام المحال التجارية والمواطنين بأتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مؤكداً على تطبيق قرار مواعيد فتح و غلق المحال و المطاعم والكافيهات بكل حزم وإزالة التعديات والاشغالات بالطريق العام، وهو ما أسفر اليوم عن تشميع 10 منشآت في 3 أحياء ما بين كافتيريات وقاعات أفراح ومراكز دروس خصوصية.

البداية حين شن حي شرق برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، إستهدفت طريق الكورنيش وشوارع سموحة، لوران وتم خلال الحملة تغريم عدد من المواطنين لعدم إرتداء الكمامة، وتغريم فوري لثماني منشآت تمثلوا في 3 منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد 5 منشآت تجارية من كافيتريات ومطاعم، لمخالفة قرارات مجلس الوزراء وتقديم ”الشيشة” للرواد وتم مصادرتها في الحال ، كما أزالت الحملة كافة الإشغالات والمخالفات في شوارع الفردوس والسوق التجاري وإسماعيل سري والتأمين الصحي وطريق الكورنيش، وتحفظت على عدد من المضبوطات.

وفي سياق متصل، نفذ حي الجمرك برئاسة رجب عبد الرازق حملة مكبرة شملت شوارع ، ميدان التحرير ، القائد جوهر ، أبي الدرداء، وأسفرت عن ضبط عدد 27 حالة وتغريمهم غرام فورية 50 جنيها، لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة بالمقاهي والكافيهات والمحال التجارية كما تم ازالة الاشغالات وتسيير حركة المارة والمرور.

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته لإزالة كافه الاكشاك والاشغالات المخالفة أمام المدارس بشارع الامير لؤلؤ كما تم غلق عدد 2 مركز للدورس الخصوصية «سنتر» بمنطقة مينا البصل وتم التفتيش على المطاعم والمحال التجارية بالمنطقة الصناعية الثالثه بالمنشيه الجديده ،شارع الكرنتينا ، شارع مسجد القباري واسفل كوبري 27 بالقباري وطريق القباري السريع، واسفرت الحمله عن تحرير عدد 20 غرامه فوريه ( 50 جنيه) وذلك لعدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

من جهته، أوضح اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط بمواصلة حملات إزالة الاشغالات والتعديات حيث تم الدفع بحملة مكبرة لشوارع باب شرق والعطارين وتم خلالها ازالة عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة ،لفتح وتوسعة الشوارع امام المارة والمرور كما تم إغلاق عدد 3 منشأت عبارة عن قاعة ، كافتيريا ، كافيه وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.