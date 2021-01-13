توقعات طقس 72 ساعة.. شديد البرودة وأمطار متوسطة ورياح مثيرة للأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، ومن المتوقع أن يسود غدا الخميس طقس بارد نهارا ومائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مصاحبة لرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد وتكون الرياح نشطة مصاحبة للرمال والأتربة.

وعن يوم الجمعة، أضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجة البحري، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ويكون الطقس معتدل نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الخميس 14 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم الجمعة 15 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم السبت 16 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.