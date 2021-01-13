افتتاح أول مركز لتنمية القدرات والموهوبين بمدينة السلوم (صور)

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عاطف سلامة، مساء اليوم الأربعاء، أول مركز لتنمية القدرات ورعاية الموهوبين في مدينة السلوم، والذي تم إنشاؤه داخل المدرسة الإعدادية الثانوية بالمدينة الحدودية، مؤكداً على أهمية هذا المركز في ممارسة الأنشطة الطلابية في أوقات الفراغ، بالإضافة إلى دوره في اكتشاف المواهب الطلابية رياضياً وعلمياً وثقافياً واجتماعياً.

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم جولة تفقدية بإدارة السلوم التعليمية، لمتابعة مسار العمل بديوان الإدارة، ورصد العقبات التي تواجه العملية التعليمية بمدارس المدينة الحدودية، بحضور الدكتور محمود قاسم، وكيل المديرية، وإسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام، ونبيل نجيب، مدير عام التعليم الفني، وإيهاب أنور، مدير إدارة التخطيط، وضمت القافلة التعليمية مسئولي المدارس الرسمية للغات، والتعليم المجتمعي، والإبتدائي والإعدادي والثانوي، والمتابعة الميدانية، والتوجيه المالي والإداري.

وعقد "سلامة" اجتماعاً مع الدكتور حسن فوزي، مدير إدارة السلوم التعليمية، بحضور عدد من العاملين بالإدارة، لاستعراض احتياجات الإدارة والمدارس التابعة لها، وسبل مواجهة العقبات التي تواجه العمل، وكيفية مواجهتها في إطار قانوني تربوي منظم، كما استعرض وكيل الوزارة، مع مسئولي تعليم مطروح، ومسئولي إدارة السلوم التعليمية، الإجراءات التنفيذية الخاصة بانشاء مبني لديوان إدارة السلوم، ومدرسة رسمية للغات، بعد تخصيص قطعة أرض لإنشائها، بجوار مدرسة "الشهيد محمد الساعدي" الابتدائية.

وكلف "سلامة" مدير إدارة السلوم بالتنسيق مع الإدارات المعنية بتعليم مطروح، لدراسة مقترح تخصيص المبنى الملحق الجديد بمدرسة السلوم الابتدائية، وسط المدينة، لتعليم الفتيات في المرحلتين الإعدادية والثانوية، لتشجيعهن على مواصلة التعليم، ومعالجة مشكلة التسرب من التعليم، كما تابع سير العمل بمدرسة السلوم الابتدائية، وتفقد معامل العلوم والحاسب الآلي والوسائل التعليمية، وافتتح معرضاً للدراسات الاجتماعية، أعدته "شيماء عابد"، معلمة المادة، والمشرفة علي تنظيم المعرض، وكرمها وكيل الوزارة تقديرا للتنظيم الجيد والإعداد المتميز لمعرض المادة.

وأكد "سلامة" لمسئولي السلوم ضرورة التعاون الصادق بين الجميع، مع التحلي بالإخلاص والجدية والالتزام وتقدير المسئولية، لتحقيق عمل مؤسسي تكاملي محترم، في سبيل تطور المنظومة التعليمية في المدينة الحدودية، والقرى والنجوع التابعة لها.