شروط الالتحاق بالدورات الحرفية التي تقدمها الشباب والرياضة و«ناس»

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمرحلة الثانية من التدريبات الحرفية، التي تقدمها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «ناس»، في عدد من المجالات المختلفة، منها «ميكانيكا سيارات، وكهرباء سيارات، وتكييف وتبريد، والتركيبات الكهربائية والصحية».

مجالات التدريب

وأشارت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الدورات التدريبية والبرامج المتاح التسجيل بها، كالتالي:

1 - دورة تكييف «مستوى أول».

2 - دورة تكييف «مستوى ثان».

3 - دورة تبريد «مستوى أول».

4 - برنامج أساسيات التركيبات الكهربائية

5 - برنامج التركيبات الكهربائية «مستوى أول».

6 - برنامج التركيبات الكهربائية «مستوى ثان».

7 - برنامج أساسيات التركيبات الصحية

8 - برنامج التركيبات الصحية «مستوى أول».

9 - برنامج التركيبات الصحية «مستوى ثان».

10 - ميكانيكا سيارات

11 - كهرباء سيارات

شروط الالتحاق بالدورات التدريبية:

حددت «الوزارة» عددا من الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بالبرامج الأكاديمية للعلوم والمهارات، وهي:

- أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 22 إلى 45 عاما لكل من المستويين الأول والثاني.

- أن يجيد المشترك القراءة والكتابة.

- اجتياز المقابلات الشخصية والفنية التي تتم من خلال بنك المهارات.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدورات التدريبية بأكاديمية «ناس»:

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من مؤهل المتقدم.

- صورة شخصية.

- شهادة الموقف من التجنيد.

طريقة التقديم بالدورات التدريبية بأكاديمية «ناس»

يتم التقديم للالتحاق بالدورات من خلال رابط التسجيل المتاح على الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة، واستكمال البيانات المطلوبة للمتقدم، وهي: «اسم المتقدم رباعيا باللغة العربية، والرقم القومي، وعنوان الإقامة بالتفصيل، والمحافظة، ورقم التليفون، والمؤهل الدراسي، والبريد الإلكتروني، والموقف من التجنيد، وتحديد مجال التدريب»، وفي النهاية يتم الضغط على أيقونة «submit».