الشباب والرياضة تعلن تفاصيل يوم مفتوح للتوظيف في مجال المبيعات

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بوزارة الشباب والرياضة، تنفيذ «يوم مفتوح» للتوظيف بإحدى شركات أدوية التجميل العلاجية، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية وشركة مايكروسوفت، خلال مبادرة طور وغير، يوم الأربعاء 6 يناير الجاري، الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت الشركة حاجتها للتعيين بوظيفة مبيعات بفروع الصيدليات، المتوفرة في محافظتي القاهرة والجيزة، لمدة 9 ساعات يوميا، على أن يحصل المقبولون على مرتبات مجزية، فضلا عن حوافز وعمولات وتأمينات اجتماعية وصحية.

شروط التقديم

ذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر منشورها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الشركة حددت مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدم، للحصول على الوظائف المتاحة، وهي:

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال.

ألا يزيد سن التقدم عن 28 عاما.

فرص العمل متاحة لشباب الخريجين من الذكور والإناث.

طريقة التقديم

يتم ملء الاستمارة المتاحة للتقديم عبر الصفحة الرسمية للوزارة، واستكمال البيانات المطلوبة، وهي: «الاسم، السن، رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، المنطقة السكنية، المحافظة، المؤهل الدراسي، اختيار الوظيفة، تحديد النوع والخبرات السابقة».

مكان التقديم

بعد ملء الاستمارة يتم الذهاب مباشرة صباح يوم الأربعاء، الموافق 4 يناير 2021، إلى مقر الشركة، الكائن بكمبوند ووتر واي بالقاهرة الجديدة، الدور الثاني، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وكانت مبادرة «طور وغير»، نشرت النشرة الأسبوعية للتوظيف منذ عدة أيام، تضمنت عدد 26 إعلانا توظيفيا لكل المؤهلات، ممن لديهم خبرات سابقة أو بدون، سواء تدريب أو عمل حر، لتوفير فرص توظيفية متساوية للجنسين، بعدة شركات مصانع بالقطاع الخاص منها مصنع للصناعات الغذائية بالعبور، وشركة كبرى للإنتاج الدجنى بمزارعها ومواقعها بالقطاعات المتنوعة، فضلا عن فرص عمل في واحدة من أكبر الشركات بالقطاع التصنيع الغذائي بالسادس من أكتوبر.