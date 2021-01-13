تبادل لإطلاق النار على حدود غزة.. ومظاهرة ضد نتنياهو في الناصرة

تبادل مسلحون فلسطينيون وجيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق النار للمرة الثانية، اليوم الأربعاء، بحسب بيان للأخير، بعد ما ذكرته مصادر فلسطينية، عن توغل قوة إسرائيلية تابعة للاحتلال، تشمل جرافات، داخل حدود قطاع غزة.

وأطلق مسلحون فلسطينيون النار على آليات عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف 3 مواقع تابعة لحركة «حماس» شرق خان يونس، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك وروسيا اليوم.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: «ورد تقرير بإطلاق نار تجاه آلية هندسية كانت تعمل بالقرب من السياج الحدودي جنوب قطاع غزة. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. التفاصيل قيد البحث».

وأضاف الجيش أن دبابة تابعة له أطلقت قذيفة على موقع لحركة حماس شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وبعد مرور نحو ساعة عاد الجيش الإسرائيلي، وأكد في بيان، منفصل على موقع «تويتر»، أنه رصد إطلاق نار جديدا تجاه آلية هندسية تابعة له، مضيفا أنه رد بقصف مدفعي لموقعين آخرين لحركة «حماس» قرب موقع إطلاق النار.

وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت أن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، بينها جرافات، توغلت صباح اليوم الأربعاء، نحو 100 متر داخل حدود غزة، في المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس، وقامت بأعمال تجريف للأراضي، قبل أن تتعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين، وفق ما ذكرت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية.

من ناحية أخرى، خرجت مظاهرة اليوم (الأربعاء) في مدينة الناصرة، كبرى المدن العربية في إسرائيل، احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمدينة ولا سيما لعيادة تابعة لصندوق المرضى في المدينة.

وردد المتظاهرون بحسب ما ذكر موقع i24 الإسرائيلي، هتافات ضد نتنياهو ومنها: «نتنياهو ليس لديك ما تبحث عنه هنا"، و"قانون الجنسية وقانون كامينيتس والجريمة في مجتمعنا والتمييز والعنصري كلها نتنياهو».

وكتب رئيس القائمة «المشتركة»، أيمن عودة، على حسابه على شبكة تويتر: «هروب نتنياهو الكبير من المحاكمة أوصله إلى الناصرة في محاولة أخرى لشرذمة المجتمع العربي وتقسيمنا إلى جيدين وسيئين، لو لم يجلب معه الشرطة الضخمة لكان هناك ما يثير الشفقة بزيارته، شرطة نتنياهو تضرب المتظاهرين والصحافيين، إذا كان هذا ما تبدو عليه جهود المصالحة، فمن الأفضل لك البقاء في المنزل».

وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان: «نتنياهو، المحرض الأكبر على المجتمع العربي، والرجل الذي فشل في التعامل مع وباء كورونا، يأتي الآن إلى الناصرة لكسب أصوات العرب، الجمهور العربي يفهم السياسة ويعرف نفاق نتنياهو وأكاذيبه».