«تنمية المشروعات»: سنساعد أي شخص جاد لإدارة مشروعه

قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مجلس النواب الجديد، سيلعب دورا أساسيا من أجل إتاحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بشكل أكبر لأنه تم تقديم قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر القانون 152 لسنة 2020 إلى مجلس النواب وسيتم مناقشته وعرضه على مجلس الدولة وسيصدر خلال أسابيع قليلة وسيكون هذا المشروع هدية الدولة للمواطن في عام 2021.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر 77% من فرص العمل

وأضاف شاش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر توفر 77% من فرص العمل، ويوجد حتى الآن 4 ملايين وحدة، ويمس هذا القانون كل الأسرة المصرية، مبينا إجراء حوارا مجتمعيا قبل عرض القانون على البرلمان بالتنسيق مع الوزرات المختلفة، مشيرا إلى أن الجهاز يوفر مشروع تدريبيا لمدة يومين، للتعريف بطرق إدارة المشروعات والتسويق لها لمن لا يمتلكون أفكار.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك برنامجا لمدة 5 أيام للأشخاص الذين لديهم فكرة من أجل تعريفهم بطرق إدارة المشروعات ويوجد في الجهاز دراسات جدوى لمشروعات جاهزة يمكن تنفيذها في أسرع وقت ويوفر الجهاز تمويلا للصرف على المشروعات ويوجد مساعدات للحصول على أراضي وعقارات من أجل تنفيذ المشروع على أرض الواقع، لافتا إلى وجود معارض مختلفة للتسويق خاص بالجهاز لكل أصحاب المشروعات الجديدة.

وتابع: «التقدم لإدارة المشروعات الجديدة أو الانضمام للحصول على مشروع جديدة لا يوجد سن محدد للحصول على مساعدات لإقامة المشروع وكل ما يجب هو أن يكون حسن السير والسلوك وجاد ويريد العمل بشكل فعلي وليس مجرد كلام».