«إزاي الجو حر في يناير؟».. موعد انخفاض درجات الحرارة

في العادة نشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة في فصل الشتاء خاصة في شهر يناير، ورغم مرور عدة أيام على بداية هذا الفصل، إلا أن الطقس لم يشهد موجات باردة ملحوظة بل أن الكثيرين أبدوا إندهاشهم من شعورهم بالحرارة في هذه الأيام ليتسائلون عن "متى سياتي الشتاء أو نشعر بالسقعة والبرودة".

مظاهر فصل الشتاء تمثلت الأيام الماضية في وجود شبورة في الكثير من الأماكن والطرق ولكن لم نشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، لذا تواصلت "الوطن" مع هيئة الأرصاد لكي تعلق على ذلك وتكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، عن موعد بدء انخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى ارتفاع درجات الحرارة يوم الثلاثاء والأربعاء، وتكون أعلى من المعدلات بقيمة من 3 إلى 4 درجات مئوية، ولكن ستنخفض الحرارة بنحو 5 درجات وتعود إلى معدلاتها الطبيعية ابتداءً من الخميس لتصل في القاهرة إلى 20 درجة مئوية.

ونصحت "وكيل الاستشعار عن بعد"، بعدم الانخداع في هذا الطقس وارتفاع درجات الحرارة لأنه لن يدوم كثيرا وفق قولها، مضيفة "هذا الجو لا يستدعي تخفيف الملابس الثقيلة، حيث أننا مازلنا في فصل الشتاء".

وقالت «شاكر» إن التقلبات الجوية على البلاد ستعود مرة أخرى بداية من يوم الأربعاء القادم، وستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.

وأوضحت شاكر، أن تقلبات الطقس في الأيام المقبلة سيكون متمثلة في فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي ينتج عنه قلة كثافة الشبورة المائية على الكثير من الأماكن.

وعن الشبورة المائية التي تشهدها البلاد صباحًا منذ أكثر من أسبوع، قالت شاكر، إن ذلك نتيجة التأثر بمرتفع جوي محمل برياح شمالية شرقية تمر على البحر المتوسط، تكون محملة بكميات عالية من بخار الماء، ما يؤدي إلى وجود نسب رطوبة عالية في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يتسبب في تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، لافتة إلى أنها مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وستقل كثافتها بدءًا من يوم الأربعاء.