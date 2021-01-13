هيام الطباخ: برامج وزارة الشباب التأهيلية ساعدتني في الوصول لـ«النواب»

قالت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، إن وزارة الشباب والرياضة طرحت عددا من البرامج التأهيلية في جميع مديريات الوزارة حول الجمهورية، لمحاكاة مجلس النواب الحالي خلال السنوات الماضية، وتدريب النواب الجدد قبل بدء الانتخابات في الأساس، وشاركت فيها تنسيقية شباب الأحزاب، ما ساعدها في مسيرتها السياسية لمقابلة كبار المسؤولين، وزيادة ثقافتها السياسية والمجتمعية.

وأضافت هيام الطباخ، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه جرى إعدادها ضمن البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب بمختلف التوجهات والأيديولوجيات الموجودة في المجتمع المصري، مؤكدة أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان لها دور رائد في مساعدة الشباب بمختلف الأفكار، والعمل على نموها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن ذلك سيساعد كثيرا في التواصل مع المجتمع، وإفراز نتاج كل المجهودات التي عقدت عبر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والبرامج التأهيلية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، على حد سواء.

هيام الطباخ: الكلام بوعي هيوصلنا لنتائج تشريعية ورقابية

وأكدت هيام الطباخ، أن المشكلات الملموسة بداخل المجتمع المصري يعلمها النواب كافة، مضيفة أنه في ذلك الإطار ستتم الدراسة والبحث في مختلف المجالات لحل المشكلات التي قد تؤرق الشارع المصري.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن «الكلام بوعي هيوصلنا لنتائج تشريعية ورقابية، وده محتاج لبحث ودراسة كبيرة»، مشيرة إلى أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين دخلوا للبرلمان بمفهوم جديد، وسيستفاد النواب الجدد من ذوي الخبرات الموجودة في البرلمان.

وأكدت النائبة هيام الطباخ: «محتاجين نكون متقبلين لكل الآراء ومتفهمين علشان ندى لنفسنا مساحة للتعلم، وتاني حاجة احنا حاسين بطاقة وإيجابية أننا نجلس بجوار النواب ونمثل قطاع كبير من المواطنين بالخارج، وده مدينا طاقة للي جاي».