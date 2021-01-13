النيابة تستمع لمقدم البلاغ ضد إيمي أحمد: تنشر صورا خادشة للحياء

قال المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، إن النيابة العامة استمعت لأقواله في البلاغ المقدم منه ضد إيمي أحمد، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيقي تيك توك وانستجرام.

ويحمل البلاغ رقم 13477 عرائض النائب العام، والمقيد برقم 181 مكتب فني ورقم 10201 لسنة 2020 إداري مصر الجديدة.

وتسلمت النيابة مستندات وأسطوانة مدمجة خاصة بالبلاغ، تحوي فيديوهات وصورا للمشكو في حقها.

وقال «فرحات» في بلاغه، الذي تقدم به في نوفمبر الماضي، إن ما تقدمه المشكو في حقها لا يندرج تحت مسمى الحرية الشخصية بأي شكل من الأشكال؛ فهي مقاطع وصور تخدش الحياء، بالمخالفة لنصوص القوانين المصرية.

وأضاف المحامي: «هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، ومن مطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة طي هذا الإبلاغ عن وقوع جريمة، فنجد أن المشكو في حقها قد سلكت مسلكا لا يقل خطورة عن سابقاتها، والغريب أنها رغم كل الأحكام القضائية التي صدرت ضد الفتيات السابق تعرضهن للمحاكمة بسبب تلك الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يشكل لها أي نوع من الردع الخاص، وكأنها تتحدى القوانين المصرية».

وتابع المحامي أشرف فرحات: «لها صور مرفقة بالأسطوانة المدمجة يتضح منها الإيحاء الجنسي بما يتوافر معه في حقها أركان جريمتي المادتين 178 و278 من قانون العقوبات المصري، وبالمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1996 في شأن مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات».

وطلب أشرف فرحات في ختام بلاغه، سرعة التحقيق في الواقعة، وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ، بعد الاطلاع على محتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة، التي قدمها خلال جلسة سماع أقواله.