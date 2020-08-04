بلاغ للنائب العام ضد إيمي أحمد: تنشر مقاطع وصور خادشة للحياء

تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلكتروني، للنائب العام، ضد إيمي أحمد، صاحبة أحد الحسابات على تطبيق انستجرام، مؤكدا أن ما تقدمه المشكو في حقها لا يندرج تحت مسمى الحرية الشخصية بأي شكل من الأشكال، فهي مقاطع وصور تخدش الحياء، بالمخالفة لنصوص القوانين المصرية.

وأضاف: "هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، ومن مطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة طي هذا الإبلاغ عن وقوع جريمة، فنجد أن المشكو في حقها قد سلكت مسلكًا لا يقل خطورة عن سابقاتها، والغريب أنها رغم كل الأحكام القضائية التي صدرت ضد الفتيات السابق تعرضهم للمحاكمة بسبب تلك الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يشكل لها أي نوع من أنواع الردع الخاص، وكأنها تتحدى القوانين المصرية".

وتابع: "لها صور مرفقة بالأسطوانة المدمجة يتضح منها الإيحاء الجنسي بما يتوافر معه في حقها أركان جريمتي المادتين 178 و278 من قانون العقوبات المصري وبالمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1996 في شأن مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

وطلب فرحات في ختام بلاغه، وبعد الاطلاع على محتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة، وسرعة التحقيق في الواقعة، وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.

يُشار إلى أن المحامي أشرف فرحات، تقدم بعدة بلاغات ضد المتهمات منار سامي وسما المصري وبسنت محمد، وغيرهن ممن سلكن نفس الطريق، وذلك بعد تأسيس حملة مجتمعية باسم "خليها تنظف".